الخارجة-أ ش أ

قال رئيس مركز باريس بالوادى الجديد اللواء محمد العدوي إنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 800 مترمربع لإنشاء مكتبة للطفل والأسرة بمدخل قرية المكس القبلي ضمن الخطة المقررة لمديرية الثقافة بالمحافظة

وأوضح العدوي أن التوسع في الخدمات الثقافية والرياضية بقرى المحافظة يخدم التنمية البشرية المستدامة ويدعم خطط التنمية والانتاج خاصة وأن هذه الخطط تستهدف قرى الوادي الجديد واستصلاح وزراعة الظهير الصحراوي بها لتوفير فرص عمل بديلة للشباب وزيادة الرقعة الزراعية

وأكد أن منطقة المكس القبلي بمركز باريس تشهد طفرة كبيرة في الارتقاء بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين ومنها تغيير جميع كشافات الانارة بالطريق العام لمدخل قرية المكس القبلي بكشافات الليد الموفرة بهدف ترشيد الكهرباء وتحسين خدمات الكهرباء لخدمة رواد هذا الطريق