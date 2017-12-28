القاهرة-أ ش أ

أكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقنا المهندس محمد أبوالفتوح خضير أن الهيئة العامة لمشروعات الصرف نفذت حزمة مشروعات خلال العام المالي الحالي

وقال خضير إن هذه المشروعات تتمثل في إنشاء نطاق حماية أمام محطة صرف الراوي بنسبة تنفيذ 98% وإحلال وتجديد منطقة قوص والكلالسة الثانية للصرف المغطى بنسبة تنفيذ 25%, وإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة الشنهورية بنسبة تنفيذ 97% وإحلال وتجديد كوبريين على مصرف أبومناع وكوبري على مصرف العديسية كيلو 6.6 بنسبة تنفيذ 35%, وإحلال وتجديد كوبري مصب مصرف السلامنة كيلو 1.2 على مصرف السلامنة بنسبة تنفيذ 100%, وتغطية جزء من مصرف الضمرانية بنسبة تنفيذ 100%.

وأضاف أن الإنجازات تضمنت تنفيذ قطاع تطوير الري تضمنت استكمال إنشاء 4 مساقي متطورة من العام المالي السابق متمثلة في عملية إنشاء المساقي المتطورة على ترعة الرمادي بمنطقة غرب إسنا بتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين جنيه (العقد الأول) بنسبة تنفيذ 69%, إضافة إلى إنشاء المساقي المتطورة على ترعة إسنا الغربية بتكلفة إجمالية نحو 6 ملايين جنيه (العقد الثاني) بنسبة تنفيذ 100%, وإنشاء مساقي على جنابية بلانة البحرية بمنطقة الطويسة بتكلفة إجمالية 3,3 مليون جنيه (العقد الثالث) بنسبة تنفيذ 35%.

كما تضمن العام المالي الحالي الإشراف على أعمال ممولة من الغير (وزارة الزراعة الأوفيدو) وتشمل عمليات تنفيذ أعمال المأخذ وغرف الطلمبات لتطوير الري على مجارير جنابية ترعة القلعة و ترعة عنبر, وترعة الشريف, وترعة المندرة, وكذلك عملية تنفيذ أعمال تصميم وتوريد وتركيب شبكات ري وطلمبات تدار بالكهرباء لمساحة 3000 فدان على الترع الفرعية (جنابية الحوشة والسلامية البحرية) بمحافظة الأقصروتابع وكيل الوزارة بقنا أن قطاع المياه الجوفية, ممثلا في الإدارة العامة للمياه الجوفية لجنوب الوادي بقنا, نفذ حزمة من المشروعات المائية خلال العام الحالي بدائرة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر شملت استكمال 3

عمليات حفر وتجهيز لحزمة من الآبار بقنا وإسنا, وأعمال توصيل التيار الكهربي الخاصة بهذه الآبار والتي شملت تجهيز 22 بئرا بقنا بتكلفة إجمالية قدرها 1,5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 66%, وعملية حفر 22 بئرا بقنا بتكلفة إجمالية 2,7 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 90%, وعملية تجهيز 10 آبار بإسنا بتكلفة إجمالية مليون جنيه بنسبة تنفيذ 66,5 %, وأعمال التوصيل الكهربي ل`22 بئرا بقنا بتكلفة 3,7 مليون جنيه, وأعمال التوصيل الكهربي ل`10 آبار بإسنا بتكلفة 3,4 مليون جنيه.

وتضمنت الإنجازات أيضا قيام قطاع حماية وتطوير نهر النيل, ممثلا في الإدارة العامة لحماية نيل قنا بالأقصر, بتنفيذ حزمة من المشروعات المائية خلال العام الحالي بدائرة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر, شملت 3 عمليات إزالة وصيانة نبات ورد النيل والحشائش الأخرى بقنا والأقصر- الأولى في إسنا بتكلفة

483 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 39.9%, والثانية في الأقصر بتكلفة 623 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 77%, والثالثة في قنا بتكلفة 769 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 26%