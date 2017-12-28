القاهرة-أ ش أ

أكدت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج أنها عرضت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء تقريرا بخصوص 3 حالات لمواطنين مصريين مقيمين بالخارج.

وأشارت الوزيرة الى ان اولها حالة المواطن علي السيد موسى في الأردن والذي توفي الأربعاء هناك وتم التواصل مع زوجته ووزير العمل الأردني علي الغزالي حيث تولت حكومته نفقات علاجه قبل وفاته بناء على طلب الجانب المصري.

وأضافت وزيرة الهجرة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء, أنه إثر المشاجرة مع مجموعة من الأردنيين تم توجيه لهم تهمة الشروع في القتل, وكان الخلاف على 2000 دينار لشراء سيارة لصالح المواطن المصري, وأن حالته كانت خطيرة بعد معاناته من نزيف في المخ .

وأكدت أن الدولة تقف مع المواطن المصري سواء شرعي أو غير شرعي, فالمواطن انتهي تصريح العمل الخاص به منذ عام 2008, وتم التواصل مع زوجته بعد الإعلان عن وفاة المواطن لتنفيذ مطالبهم من خلال التنسيق مع الحكومة الأردنية.

وأوضحت أنه من خلال ما نشر بوسائل التوصل الاجتماعي تم التواصل مع حالتين أخرتين لسيدتين أصيبا بالسرطان بالإمارات, الأولى هي المواطنة ليلي محمد عبد المعطي جاد الله ومقيمة بالإمارات, وتوفت, وكانت متزوجة من رجل إماراتي وتم التواصل مع أسرتها وزوجها في الإمارات لإقناعه بدفن زوجته في مصر لدفنها بالإسكندرية.

وأشارت مكرم إلى أن الحالة الخاصة بالسيدة الأخرى أمل حسن رمضان مريضة بالسرطان وعمرها 52 ومقيمة بدبي وهي كانت متزوجة من رجل مصري, ومدينة بمبلغ 742 ألف درهم إثر حكم قضائي لصالح مواطن إماراتي كان بينهما نزاع ويتم التواصل مع الجانب الإماراتي لحل مشكلتها.