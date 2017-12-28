القاهرة - أ ش أ

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعا خلال تعاملات اليوم/الخميس/ مدعومة بارتفاعها في الأسواق العالمية حيث سجلت أعلى مستوياتها في شهر مدفوعة بتراجع سعر الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته في عدة أسابيع .

وأشار نائب رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 3 جنيهات, ليسجل عيار (21) 637 جنيها للجرام, وسجل الجرام عيار (18) 546 جنيها, وعيار (24) 728 جنيها, فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 5096 جنيه.

وعالميا زادت العقود الآجلة للذهب مقدار 3.10 الدولار بما يوازي 0.26% في المائة, لتتداول عند مستوى 1294.70 دولار للأوقية, كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة نحو 0.059 سنت, بما يوازي 0.35% في المائة, لتتداول عند مستوى 16.815 دولار للأوقية.