عدن ـ أ ش أ

سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني على مديريتي نعمان وناطع في محافظة البيضاء وسط اليمن ، حسبما أفادت مصادر يمنية اليوم الخميس.

وأضافت المصادر -أن قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها بإسناد من التحالف العربي في محافظة البيضاء.

وكان الجيش اليمني قد تمكن في وقت سابق بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية من تحرير مديرية الملاجم ثالث مديريات البيضاء في تقدم ميداني كبير ومتسارع في العملية العسكرية لتحرير المحافظة وسط انهيار وفرار ميليشيات الحوثي الانقلابية.