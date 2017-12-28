القاهرة-أخبار مصر

أعلن اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي وصول فريق أتلتيكو مدريد القاهرة غدا/الجمعة، ولن يخوض أي مران قبل مباراة الفريقين المقرر لها السبت المقبل على ستاد برج العرب بالأسكندرية.

وأوضح “شمس” أن الفريق الإسباني سيصل إلى مصر بطائرة خاصة على مطار برج العرب ويغادر عقب اللقاء مباشرة.

وأكد المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن فريقه سيلعب بزيه الرسمي خلال المباراة بينما يرتدي أتلتيكو مدريد قميص أصفر وشورت أسود.

وكشف شيرين شمس، أن الفريق الأسباني أرسل إلى الأهلي ملف من 31 ورقة يتضمن تفاصيل طعام الفريق منها 5 ورقات خاصة بأنواع أطباق السلطة فقط.