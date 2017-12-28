بيروت - أ ش أ

أكد وزير الدفاع اللبناني يعقوب رياض الصراف أن “الاستقرار الأمني السائد سيزداد قوة بفضل جهود الجيش اللبناني”.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع يعقوب رياض، لقائد الجيش العماد جوزاف عون وأعضاء المجلس العسكري.

ونوه رياض في تصريحات له “بالإنجازات الكبيرة التي قام بها الجيش اللبناني بانتصاره على الإرهاب وتطهير الجرود وإعادتها إلى مركزا على العمليات الإستباقية والأمنية التي أسهمت في تفكيك الشبكات الإرهابية وانهيارها “.

وتابع قائلا “إن الجيش الذي استطاع قهر الإرهاب قادر على تحصين لبنان وحماية حدوده مهما كبر حجم التحديات”.

ولفت الصراف إلى أن “الإرهاب وإن اندحر عن ارضنا الا أن خطره ما زال قائما، مضيفا أن الجيش قوي بقوة إيمانه بأرضه وعقيدته وسر نجاحه هو ابتعاده عن السياسة لذلك علينا كسياسيين عدم اقحامه في اية خلافات أو تباينات”.

من جانبه، أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أن الجيش الذي يعي تماما عمق مسؤولياته يعرف حجم المهام والتحديات الملقاة على عاتقه لن يتوانى لحظة واحدة عن القيام بكل ما يلزم في سبيل حماية الأمن والاستقرار.