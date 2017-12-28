الإسماعيلية - أ ش أ

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد مجلس إدارة النادي – في بيان مساء الأربعاء – أن ديسابر أبلغ إدارة النادي عقب مباراة الإسماعيلي أمام الرجاء والتي انتهت بفوز الأول بخماسية نظيفة ضمن الدوري الممتاز برغبته في الرحيل عن تدريب الفريق، نظرا لأنه تلقى عرضا جادا لتدريب منتخب أوغندا.

وأوضح المجلس، أن المدرب الفرنسي أصر على الرحيل عن تدريب الإسماعيلي، رافضا محاولات استمراره على رأس الجهاز الفني للدراويش، مشيرا إلى ثقته في قدرة الفريق على استمرار تألقه وتصدره لجدول الدوري، وعدم تأثره برحيل المدرب الفرنسي، على أن يتم التعاقد مع مدير فني جديد لإكمال المسيرة.