القاهرة -أ ش أ

اختتم اتحاد كتاب مصر فعاليات اليوم الأول لمؤتمر “اللغة العربية وتحديات العصر”, مساء اليوم الأربعاء بتوجيه نداء إلى قادة وشعوب الأمة العربية للإسراع بوضع خطة قومية مشتركة للارتقاء والنهوض باللغة والدفاع عنها في مواجهة دعاوى التغريب, وانتشار ما يسمى باللغات الحية في كثير من المؤسسات الأكاديمية والأوساط العلمية والاجتماعية.

وشهدت الجلسة المسائية جدلا كبيرا بين الباحثين حول كيفية إحياء حب وتعلم اللغة العربية للنشء في الأوساط الراقية, وتعريب العلوم التكنولوجية والهندسية والطبية المتقدمة, والتعامل باللغة العربية, كلغة أساسية في كافة المحافل والمؤتمرات, والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والمادي لأساتذة اللغة العربية جنبا إلى جنب مع زملائهم ممن يتقنون اللغات الأجنبية.

واتفق الحضور على أن الدفاع عن اللغة العربية, واجب قومى ووطني وديني كونها تشرفت بنزول القرآن الكريم الذي نزل للناس أجمعين بها, ويجب على الحكومات والشعوب العربية وضع خطة مشتركة للارتقاء والنهوض بها والدفاع عنها في مواجهة هجمات التغريب وانتشار ما يسمى باللغات الحية.

وقال الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد, كتاب مصر – خلال كلمته بالمؤتمر – إن “الحفاظ على اللغة العربية بشكل عملي يبدأ بالاهتمام بالترجمة العكسية أي من اللغة العربية إلى اللغات, من خلال ما تحمله اللغة من أفكار ورؤى وآداب وثقافة وعلوم حتى تنتقل للغير”.

وأضاف: أن المجتمع العربي قديما استوعب أهمية الترجمة للغات الأخرى ودورها في الحفاظ على اللغة ونقل أفكارها وآدابها, من خلال العلماء المسلمين بترجمة أعمالهم وتجاربهم العلمية إلى الغرب, مشيرا إلى أن الترجمة الإسبانية للعربية على سبيل المثال كان لها مدلولها القوى على الاهتمام بالأدب اللاتينى”.

وشدد رئيس اتحاد كتاب مصر, على ضرورة وجود حراك حكومي كبير للترجمة العكسية منوها بترجمة المركز القومى للترجمة بوزارة الثقافة أكثر من 1000 عنوان من العربية للغات الأخرى حتى الآن, بوصفه عملا يستحق الاحتفاء والتكريم.

ربية اتحاد كتاب مصر يؤكد أهمية وضع خطة قومية للارتقاء والنهوض باللغة العربية

القاهرة -أ ش أ اختتم اتحاد كتاب مصر فعاليات اليوم الأول لمؤتمر “اللغة العربية وتحديات العصر”, مساء اليوم الأربعاء بتوجيه نداء إلى قادة وشعوب الأمة العربية للإسراع بوضع خطة قومية مشتركة للارتقاء والنهوض باللغة, والدفاع عنها في مواجهة دعاوى التغريب, وانتشار ما يسمى باللغات الحية في كثير من المؤسسات الأكاديمية والأوساط العلمية والاجتماعية. وشهدت الجلسة المسائية جدلا كبيرا بين الباحثين حول كيفية إحياء حب وتعلم اللغة العربية للنشء في الأوساط الراقية, وتعريب العلوم التكنولوجية والهندسية والطبية المتقدمة, والتعامل باللغة العربية, كلغة أساسية, في كافة المحافل والمؤتمرات, والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والمادي لأساتذة اللغة العربية جنبا إلى جنب مع زملائهم ممن يتقنون اللغات الأجنبية. واتفق الحضور على أن الدفاع عن اللغة العربية, واجب قومى ووطني وديني, كونها تشرفت بنزول القرآن الكريم الذي نزل للناس أجمعين بها, ويجب على الحكومات والشعوب العربية وضع خطة مشتركة للارتقاء والنهوض بها والدفاع عنها في مواجهة هجمات التغريب وانتشار ما يسمى باللغات الحية. جدير بالذكر انه تقرر الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية في شهر ديسمبر من كل عام لكونه الشهر الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة, وذلك بجهود عربية استمرت أكثر من عقدين من الزمان. وقال الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد, كتاب مصر – خلال كلمته بالمؤتمر – إن “الحفاظ على اللغة العربية بشكل عملي يبدأ بالاهتمام بالترجمة العكسية أي من اللغة العربية إلى اللغات, من خلال ما تحمله اللغة من أفكار ورؤى وآداب وثقافة وعلوم حتى تنتقل للغير”. وأضاف: أن المجتمع العربي قديما استوعب أهمية الترجمة للغات الأخرى, ودورها في الحفاظ على اللغة ونقل أفكارها وآدابها, من خلال العلماء المسلمين بترجمة أعمالهم وتجاربهم العلمية إلى الغرب, مشيرا إلى أن الترجمة الإسبانية للعربية على سبيل المثال كان لها مدلولها القوى على الاهتمام بالأدب اللاتينى”.

وشدد رئيس اتحاد كتاب مصر, على ضرورة وجود حراك حكومي كبير للترجمة العكسية, منوها بترجمة المركز القومى للترجمة بوزارة الثقافة أكثر من 1000 عنوان من العربية للغات الأخرى حتى الآن, بوصفه عملا يستحق الاحتفاء والتكريم.