القاهرة-أ ش أ

التقى هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة اليوم الأربعاء ملكة جمال اليونان ماريا بسيلو وملكة جمال مصر لعام 2017 فرح شعبان.

ودعا الدميرى ملكة جمال اليونان -خلال اللقاء – لتكون سفيرة لمصر في اليونان للترويج للمقاصد السياحية المصرية, فيما رحبت ماريا بسيلو بالفكرة وقالت إنها ستقوم بنشر صور وتفاصيل زيارتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مضيفة أنها على استعداد بأن تقوم بأي دور من شأنه أن يساهم في الترويج سياحيا لمصر وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة.

وأكد الدميري أهمية استضافة المشاهير للمناطق السياحية لأنهم ينقلون تجربتهم في مصر عند عودتهم لبلادهم الأمر الذي يساهم بصورة كبيرة في تحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج وإبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تفرد وتنوع.

وأثنى رئيس هيئة التنشيط على مجهودات الدكتورة أمل رزق رئيس مهرجان مسابقة ملكات جمال العالم وعلى حرصها ودعمها الدائم للترويج للسياحة المصرية.

من ناحيتها أعربت ملكة جمال اليونان عن سعادتها بزيارتها إلى مصر والتي جاءت تلبية لدعوة نظيرتها المصرية لمدة 5 أيام و قالت إنها قامت بزيارة الأهرامات والمتحف المصري وأبدت إعجابها الشديد بالأهرامات وسعادتها بدخولها الهرم الأكبر الذي كان يعتبر بمثابة حلم بالنسبة لها لمعرفة المزيد عن الحضارة المصرية القديمة.