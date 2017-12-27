أخبار مصر - محمد خلف أمين

نظمت جمعية سيدات من أجل مصر التابعة لجمعية من أجل مصر فرع بني سويف، بالتعاون مع جمعية النهوض بسيدات الأعمال للتنمية والبيئة، قافلة طبية سكانية تحت عنوان ” إيد في إيد من أجل مصر ” بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان، والمجلس القومي للمرأة ببني سويف.

كما نظمت على هامشه معرض ملابس للأسر المنتجة تباع بأسعار مخفضة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بمركز شباب العبور، والتي افتتح أعمالها المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف.