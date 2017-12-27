القاهرة -أ ش أ

أعدت وزارة الثقافة بمختلف القطاعات برنامجا للاحتفال بمناسبة المئوية لميلاد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والتي توافق الخامس عشر من يناير المقبل.

واوضح حلمي النمنم وزير الثقافة -في بيان له اليوم الأربعاء- إن البرنامج يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة تنظمها قطاعات الوزارة المختلفة حيث ستقيم دار الكتب والوثائق القومية ندوة بعنوان “مئوية جمال عبدالناصر” يشارك بها مجموعة من المتخصصين وأساتذة التاريخ الحديث إلى جانب معرض لأهم القرارات التي صدرت خلال عهده ومحفوظة بدار الوثائق القومية إضافة إلى الدوريات والجرائد التي تتعلق بأهم الأحداث التي شهدتها مصر والمنطقة العربية كما يصدر كتيب يشمل محتويات هذا المعرض.

وأضاف وزير الثقافة أنه وجه بتخصيص هذا اليوم لعمل حفلات وندوات ثقافية تصاحبها عروض لأفلام تسجيلية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة بكافة الفروع الثقافية

للحديث عن الزعيم الخالد إلى جانب حفل فني ضخم تنظمه دار الأوبرا المصرية مساء 16 يناير بالمسرح الكبير تقدم خلاله أشهر الأغنيات التي صاحبت عهد الزعيم الراحل.

وأفاد النمنم بأن متحف الزعيم جمال عبدالناصر التابع لقطاع الفنون التشكيلية سوف يفتح أبوابه للجمهور والزائرين مجانا في هذا اليوم للاستمتاع بمقتنيات الراحل وأهم خطبه التاريخية وصوره مع زعماء العالم.