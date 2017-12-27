الزقازيق - أ ش أ

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 11 إرهابيا بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامهم بتشكيل خلية عنقودية للقيام بأعمال عدائية وتخريبية في البلاد والاتصال بتنظيم داعش لتمويلهم وتدريبهم على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات الناسفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صابر عبد الله وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز وماهر بيومى وأمانة سر نبيل شكرى واحمد نصر..

ترجع وقائع القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2015 حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد بأن 11 شخصا من قسم أول الزقازيق كونوا خلية عنقودية لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد و أنهم يسعون للاتصال بتنظيم داعش الإرهابي لالحاق الشباب به وتدريبهم على استخدام السلاح وتصنيع العبوات الناسفة والعودة للبلاد لتنفيذ المخططات العدائية.