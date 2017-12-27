القاهرة - أ ش أ

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ان مشروع “رواد 2030” يسعي لتحقيق رؤية واضحة وهي النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمي قادر علي دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار، مما يحقق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة كامبريدج ومشروع رواد 2030 لتنفيذ الماجستير المهني لريادة الأعمال وكذلك إطلاق البرامج الخاصة بريادة الأعمال، وذلك

خلال حفل بجامعة القاهرة اليوم الأربعاء.

وأضافت السعيد أن المشروع يهدف إلى الاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفه لضمان النمو الاقتصادي والتميز في تحويل الأفكار الإبداعية إلى فرص حقيقية.

وأوضحت أن من الأهداف الأساسية للمشروع والتي تسعي الحكومة بدعم من القيادة السياسية لتحقيقها في شتى برامج الإصلاح، تحفيز الشباب المبتكر على خلق فرص عمل لأنفسهم بدلا من انتظار دورهم في طابور العمالة.

واضافت انه لا توجد تعيينات بالحكومة في وقت قريب، وبناء عليه لابد من مساعدة الشباب على خلق وظيفة لهم ولمن حولهم بدلا من البحث عنها وهذا ما يهدف إليه رواد 2030.