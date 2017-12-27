الخارجة - أ ش أ

بدأ مركز باريس في الوادي الجديد اليوم الأربعاء في تنفيذ مصدات للرياح حول القرية الرابعة بمنطقة التمانين وذلك بهدف وقف زحف الكثبان الرملية وتثبيتها.

وصرح رئيس مركز باريس اللواء محمد العدوي إن المصدات تشمل زراعة حزام أخضر حول المناطق السكنية والمزارع، وذلك بهدف وقف حركة الكثبان الرملية ومواجهة ظاهرة التصحر التي تظهر في الفترة الحالية من كل عام نتيجة الحركة النشطة للرياح والعواصف الترابية المستمرة.

وأوضح أن خطة مركز باريس تسعى لتثبيت الكثبان الرملية واستغلالها والاستفادة منها من خلال زراعتها بالأشجار التي تقاوم حركة الزحف مثل النخيل والكافور والأتل, مشيرا إلى أن تلك الأشجار حققت نجاحا كبيرا في عدد من المناطق للحد من زحف الرمال.