نيويورك -أ.ش أ

كشفت شركة “واتس آب” الأمريكية، عن إعتزامها سحب خدمات الدعم فى بعض المنصات بحلول الـ 31 من ديسمبر الجاري. وأكدت الشركة الأمريكية، المالكة لخدمة الرسائل على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، وقفها عمل تطبيق “واتس آب” بين مستخدمى أجهزة “البلاك بيرى أوس”، و”بلاك بيرى 10″، و برنامج التشغيل ويندوز 8.0 وأعلى.

وكانت شركة “واتس آب” قد أبلغت مستخدمى تطبيقها بان دعم هذه المنصات سينخفض بحلول نهاية عام 2016 ..وفى الوقت نفسه ، سوف يتم وقف التطبيق على مستخدمى الأجهزة العاملة بنظم تشغيل أندرويد إصدارات 2.3.7 ، بدءا من الأول من فبراير 2020 .

وكانت شركة”واتس آب” الأمريكية ، عملاق التكنولوجيا قد إنتهت فى وقت سابق دعم الإصدارات الأقد من 2.3.3 ، وويندوز فون 7 ، وأى فون (3اس) ، أو أى جهاز دائرة الرقابة الداخلية 6 ، ونوكيا ، وسيمبيان 60 أس .