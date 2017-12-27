اخبارمصر - د.هند بدارى

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على دعمه الكامل لأندية الأدب المركزى وقصور الثقافة بالمحافظة لتمضي قدمًا نحو الأمام وتتطور .

جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع مجلس إدارة نادي الأدب المركزى بمحافظة أسيوط بحضور ضياء مكاوى مدير عام هيئة قصور ثقافة أسيوط وأحمد الشافعي مدير عام أندية الأدب المركزى بمحافظة أسيوط ورؤساء أندية الأدب المركزى بالمحافظة.

وقرر المحافظ خلال الإجتماع دعم أندية الأدب المركزى بمبلغ 12 ألف جنيه موضحًا أنه لن يتردد فى دعم جميع القطاعات المختلفة بنطاق المحافظة لتحقيق التقدم والتطور الذى يصب في النهاية في مصلحة المواطن الأسيوطي.