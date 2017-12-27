اخبارمصر - سماء المنياوي

تقيم مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة احتفاليه “الفن جنوب” غدا الخميس بمسرح المركز الاستكشافى للعلوم التابع لوزارة التربية والتعليم بحدائق القبه لتكريم رموز الفن فى كافة المجالات.

واوضح محمد سويلم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة حضورتلك الاحتفاليه ان جنوب مصر انطلقت منه كافه الحضارات التى علمت الانسانيه كلها كل الوان الفن والارتقاء ومنارة اشعاع للانسانيه حضارة بلاد النيل الحضارة المصريه رسالة النور للعالم.

واضاف جمال مصرى مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمديريه ان القاهرة تمتلك 76مركزا للشباب بها امكانات تتنامى يوما بعد يوما ليتكامل دور مراكز الشباب مع المؤسسات التربويه كالمدرسه والجامعه والمسجد والكنيسه كمؤسسات ترعى النشئ والشباب ليكونوا مواطنين قادرين على العطاء لبناء اوطانهم ورموز مشرفه في كافة المحافل المحليه والدوليه باسم مصر تم التنسيق لفعاليات الحدث اعلاميا مع كافة وسائل الاعلام بالتليفزيون المصرى واﻻذاعه المصريه الرعاة الحقيقيون الداعمون لكافة صورالرعايه لشباب مصر والفتاة المصريه في كافة المجالات.