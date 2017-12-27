القاهرة - اخبار مصر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للأهلي بقيادة حسام البدري إقامة تدريبات الفريق الأخيرة مساء غداً الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة بتروجيت الجمعه ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وإستقر الجهاز علي السفر إلي الإسكندرية صباح الخميس قبل أن يتدرب مساءاً لفك عضلات اللاعبين.

وقرر حسام البدري المدير الفني للفريق إقتصار معسكر فريقه بالإسكندرية علي إختيار مجموعة اللاعبين التي ستشارك في مباراة بتروجيت للسفر مع الفريق يوم الخميس وذلك لفرض حالة من التركيز نظراً لأهمية المباراة.

كما إستقر البدري علي إستدعاء المجموعة المختاره لمباراة اتليتكو مدريد يوم الجمعه للدخول في معسكر مغلق والمبيت بالإسكندرية.