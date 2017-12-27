لندن - أ ش أ

تضامن محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى المصرى المحترف في الأرسنال الإنجليزي مع الطفل السورى كريم الذى فقد عينيه وكسرت جمجمته واستشهدت والدته فى سوريا واضعا يده على عينه التى فقدها .

ونشر النني صورته على صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة تويتر, مدونا هاشتاج متضامنا مع كريم ” وكتب “الإنسانية قبل كل شىء ” .

وكان كريم “شهرين” قد أصيب بعد قصف استهدف منزلهم الواقع في حمورية حيث قتلت والدته وأصيب بكسر في الجمجمة أدى إلى فقدانه عينه اليسرى , وتضامن معهم العديد من الشخصيات العامة منهم اللاعب الفرنسى فرانك ريبيرى .