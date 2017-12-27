موسكو - أ ش أ

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف، أنه تم خلال العامين الأخيرين القضاء على نحو 60 ألفا من مسلحي “داعش” بسوريا، بينهم أكثر من 2800 من المنحدرين من روسيا.

وأوضح جيراسيموف، في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء، أن عدد قوات “داعش” في سوريا في 30 سبتمبر عام 2015 بلغ نحو 59 ألفا وأن وحدات التنظيم تمكنت خلال العامين من تجنيد حوالي 10 آلاف.

وأشار إلى أن معظم مسلحي “داعش” هربوا بعد هزيمتهم في سوريا إلى ليبيا ودول جنوب غرب آسيا، ولم يستبعد أن بعض الإرهابيين يتسللون إلى أفغانستان، حيث توجد “تربة خصية” لهم.