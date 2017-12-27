القاهرة - أ ش

أكد أمين عام الجامعة العربية المساعد السفير حسام زكي، إن التحرك الذي قادته مصر بصفتها عضوا في مجلس الأمن لنصرة القدس هو التحرك المنطقي السياسي الدبلوماسي الوحيد، الذي يمكن من خلاله الرد على الإجراء الأمريكي حول القدس بشكل سريع.

وأضاف السفير حسام زكي- في حوار مع صحيفة (الأخبار) والذي تنشره في عددها الصادر اليوم الأربعاء – أن التحرك العربي في قضية القدس أمام ساحة الأمم المتحدة لم ينته بعد، هو بدأ ومتواصل.. وما تم حتى الآن هو بداية ورد الفعل للقرار الأمريكي تجاه القدس، وكان أمرا منطقيا ومتوقعا اللجوء إلى الأمم المتحدة، لأنها هي راعية القانون الدولي في العالم، بغض النظر عما نعتقد أنه انحياز لأطراف أو غيره.

وتابع قائلا:- لإشك أن حصول مشروع القرار المصري المقدم لمجلس الأمن على 14 صوتا مقابل صوت واحد رافض، يكشف حجم التأييد الدولي لضرورة الالتزام بتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بقضية القدس، بمعنى عدم الاعتراف بقانونية أو شرعية ضم إسرائيل للقدس وجعلها عاصمة لها، فهذه أراض محتلة وفقا للقانون الدولي، ووضعها القانوني لايقبل الجدل باعتراف كل المجتمعات.. وجاء رد الفعل العربي وتلاه في ذلك رد الفعل الإسلامي وحتى كان هناك رد فعل شعبي على مستوى دول كثيرة في العالم، وكان هناك شعور أنه ربما تكون هذه وسيلة لفرض حلول ما على الفلسطينيين، فهذا أمر يصعب جدا على أي قيادة سياسية أن تقبل به.

و عن رؤيته للدور المصري في الوضع العربي خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي .. قال أمين عام الجامعة العربية المساعد السفير حسام زكي، إن هناك احتراما كبيرا للدور المصري ومكانة مصر.. وهذا أمر محسوس، والدول تقول ذلك.. الدور المصري استطاع في فترة وجيزة أن يعيد التموضع في مسائل أساسية وحيوية، وفي قضايا الشرق الأوسط بشكل عام، وهذا أمر يسعدنا جميعا كدبلوماسيين مصريين وعرب.. ولا يمكن للجانب العربي أن يقال من عثرته الحالية دون دور نشط وفعال وأساسي لمصر.