صحافة مصرية:الرئيس: دور الأزهر محورى فى مواجهة الإرهاب
أخبار مصر - الأربعاء 27 ديسمبر - فيصل زكى
* خطط استثمارية للاستفادة من ممتلكات الأوقاف.
* التزام مصرى – إثيوبى بالتعاون لتحقيق مصالح الشعبين.
* القاهرة تقترح مشاركة البنك الدولى فى مفاوضات السد.
* الشريف متحدثا رسميا للهيئة الوطنية للانتخابات.
*هدف الشامي في المقاولون يتقدم بالزمالك نحو المركز الرابع.
* البدرى يندب حظه ويتهم سوء التوفيق بأنه وراء تراجع النتائج.
* خلال اجتماع برئاسة مدبولى لمتابعة الموقف التنفيذى للروبيكي.
* مخطط متكامل للارتقاء بمجرى العيون بعد إزالة المنشآت القديمة.
* عرفات يتابع خدمة القطارات ميدانيا.. والركاب: مازالت غير منتظمة.
* تأجيل طرح وحدات العاصمة الإدارية حتى اكتمال توصيل المرافق.
* فى بادرة لعودة الذهب الأبيض لعرشه توقيع أول عقد لشراء 100 ألف قنطار من المزارعين.
* بمشاركة 5 وزارات خطة لتحديد المشروعات المائية المطلوبة والتمويل اللازم.
* فتح أبواب المتحف الإسلامى بالمجان احتفالا بمرور 114 عاما على افتتاحه.
* محافظ القاهرة يتابع نقل المواطنين من المناطق العشوائية الخطرة.
* تطوير التعليم الفنى وبحث إنشاء جامعة تكنولوجية.
* الاستعلامات تشيد بالإنجازات المحققة للمرأة العام الحالى.
* 10 جنيهات انخفاضا فى سعر كيلو العدس بالأسواق.
* سحر نصر: البورصة جذبت 22 ألف مستثمر جديد بزيادة 26% على العام الماضى.
* استجابة لمبادرة الرئيس خدمات مميزة لذوى القدرات الخاصة بالبنوك.
* التموين: إجراءات التحديث ليست للبطاقات السارية.
* العشرى: نقطة من الأهلى تساوى الفوز.
* الرئيس يوجه بضرورة الاستفادة من أنشطة الأوقاف وممتلكاتها.
* شيخ الأزهر يستنكر اعتقال الاحتلال الصهيوني لـ “عهد التميمي”.
* السعيد: مسابقات تعيين بعد انتهاء دراسات “الفائض والعجز” بالحكومة.
* عودة تشغيل المترو من محطتى كلية البنات حتى الاهرام.
* محمد فريد يشهد إحدى المراحل الرئيسية لمشروع (باسل 12).
* المخزون الاستراتيجي لألبان الأطفال يكفي ل 7 أشهر.
*هيئة المترو تنفي إعادة اسم حسني مبارك لمحطة الشهداء.
* الداخلية تنفي إصدار أي إحصائيات حول العمليات الإرهابية.
* اليوم.. “خارجية النواب” تناقش مشروع قانون بالكونجرس عن الأقباط.
* إجراءات أمنية مكثفة حول الكنائس قبل احتفالات أعياد الميلاد.
*وزير الطيران يبحث تسيير خط جوي بين القاهرة وجيبوتي.
*بدء تسليم تذاكر مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد.
* الزمالك يطعن على قرار المحكمة في قضية أجوجو.
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