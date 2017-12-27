أخبار مصر - الأربعاء 27 ديسمبر - فيصل زكى

* خطط استثمارية للاستفادة من ممتلكات الأوقاف.

* التزام مصرى – إثيوبى بالتعاون لتحقيق مصالح الشعبين.

* القاهرة تقترح مشاركة البنك الدولى فى مفاوضات السد.

* الشريف متحدثا رسميا للهيئة الوطنية للانتخابات.

*هدف الشامي في المقاولون يتقدم بالزمالك نحو المركز الرابع.

* البدرى يندب حظه ويتهم سوء التوفيق بأنه وراء تراجع النتائج.

* خلال اجتماع برئاسة مدبولى لمتابعة الموقف التنفيذى للروبيكي.

* مخطط متكامل للارتقاء بمجرى العيون بعد إزالة المنشآت القديمة.

* عرفات يتابع خدمة القطارات ميدانيا.. والركاب: مازالت غير منتظمة.

* تأجيل طرح وحدات العاصمة الإدارية حتى اكتمال توصيل المرافق.

* فى بادرة لعودة الذهب الأبيض لعرشه توقيع أول عقد لشراء 100 ألف قنطار من المزارعين.

* بمشاركة 5 وزارات خطة لتحديد المشروعات المائية المطلوبة والتمويل اللازم.

* فتح أبواب المتحف الإسلامى بالمجان احتفالا بمرور 114 عاما على افتتاحه.

* محافظ القاهرة يتابع نقل المواطنين من المناطق العشوائية الخطرة.

* تطوير التعليم الفنى وبحث إنشاء جامعة تكنولوجية.

* الاستعلامات تشيد بالإنجازات المحققة للمرأة العام الحالى.

* 10 جنيهات انخفاضا فى سعر كيلو العدس بالأسواق.

* سحر نصر: البورصة جذبت 22 ألف مستثمر جديد بزيادة 26% على العام الماضى.

* استجابة لمبادرة الرئيس خدمات مميزة لذوى القدرات الخاصة بالبنوك.

* التموين: إجراءات التحديث ليست للبطاقات السارية.

* العشرى: نقطة من الأهلى تساوى الفوز.

* الرئيس يوجه بضرورة الاستفادة من أنشطة الأوقاف وممتلكاتها.

* شيخ الأزهر يستنكر اعتقال الاحتلال الصهيوني لـ “عهد التميمي”.

* السعيد: مسابقات تعيين بعد انتهاء دراسات “الفائض والعجز” بالحكومة.

* عودة تشغيل المترو من محطتى كلية البنات حتى الاهرام.

* محمد فريد يشهد إحدى المراحل الرئيسية لمشروع (باسل 12).

* المخزون الاستراتيجي لألبان الأطفال يكفي ل 7 أشهر.

*هيئة المترو تنفي إعادة اسم حسني مبارك لمحطة الشهداء.

* الداخلية تنفي إصدار أي إحصائيات حول العمليات الإرهابية.

* اليوم.. “خارجية النواب” تناقش مشروع قانون بالكونجرس عن الأقباط.

* إجراءات أمنية مكثفة حول الكنائس قبل احتفالات أعياد الميلاد.

*وزير الطيران يبحث تسيير خط جوي بين القاهرة وجيبوتي.

*بدء تسليم تذاكر مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد.

* الزمالك يطعن على قرار المحكمة في قضية أجوجو.