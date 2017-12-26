عدن - أ ش أ

أفادت مصادر يمنية بمقتل القيادي الحوثي ياسر فيصل الأحمر, المعين أخيرا قائدا للواء 135, بغارة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن, بمحافظة الحديدة مع 30 آخرين من مرافقيه.

وأوضحت قناة سكاي نيوز الإخبارية, اليوم الثلاثاء, أن هناك مواجهات بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي اندلعت اليوم الثلاثاء في محافظة البيضاء, وأسفرت عن مقتل القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي محمد حسن السوسوة وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات. يذكر أن الأحمر كان مشرفا على اقتحام محافظة أب ضمن هجوم الميليشيات قبل 3 أعوام.