الإسماعيلية - أ ش أ

قام اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية يرافقة عدد من القيادات المحلية بالاقليم مساء اليوم بجولة لتفقد العمل بمشروع كوبري الشهيد احمد منسي على قناة السويس للاطمئنان على انتظام حركة عبور المركبات والافراد علي الكوبري الذي يربط بين ضفتي قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وقال محافظ الإسماعيلية للصحفيين خلال الجولة,إن أهمية الكوبري تتمثل في إحداث تكامل مع مرفق المعديات والأنفاق التى يتم تنفيذها أسفل قناة السويس تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين أثناء الانتقال من شرق القناة وغربها وتوفير البنية التحتية اللازمة للمجتمعات العمرانية الجديدة شرق القناة وعلى رأسها مدينة الإسماعيلية الجديدة بجانب ربط محافظات سيناء بباقى محافظات مصر لدعم مشروعات التتمية الجارى تنفيذها بمنطقة القناة.

وأكد على أن هذا المشروع يعد انجازا كبيرا وإضافة جديدة لانجازات مصر الحديثة والمشروعات القومية التى تؤهل الاسماعيلية لأن تكون بحق قاطرة التنمية الاقتصادية الحقيقة لمصر فى المستقبل القريب .

يشار ان تكلفة الكوبري تبلغ تبلغ 100 مليون جنيه وتم بتصميمات وبتنفيذ وبأيادي مصرية بنسبة 100%