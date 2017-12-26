لندن - أ ش أ

فاز فريق ليفربول على ضيفه سوانزي سيتي بنتيجة (5-0) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم/ الثلاثاء على ملعب (أنفيلد رود) في إطار الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز الهدف الأول النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة (6) بعدما تلقى تمريره رائعة من النجم المصري محمد صلاح، وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة (52) وسجل ألكساندر أرنولد الهدف الثالث من تسديدة قوية في الدقيقة (65).

ونجح روبرتو فيرمينو في إضافة الهدف الرابع لفريق ليفربول في الدقيقة (66) بعد تمريرة من محمد صلاح الذي حقق رقما قياسيا بعد صناعته هذا الهدف، واختتم في الدقيقة (82) ألكساندر تشامبلين الخماسية.

في سياق متصل، أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يشارك في الأهداف خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بواقع 20 هدفا، وذلك بعد تسجيله 15 هدفا وصناعته 5 أهداف.