واشنطن - أ ش أ

برأت إحدى المحاكم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم/ الثلاثاء عضو لجنة التطوير السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) البيروفي “مانويل بورجا”، والذي تم اتهامه مسبقا بتلقي رشاوي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه بالإضافة إلي بورجا، الذي تولى رئاسة اتحاد كرة القدم في بيرو حتى عام 2014، كانت المحكمة قد وجهت الاتهامات في وقت سابق إلي كل من “جوزيه ماريا مارين” الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، و”خوان انخل نابوت” الذي تولي رئاسة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”.

وأضافت أن المتهمين قد أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم.

كانت المحاكمات في ملف الفضائح التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد انطلقت بشكل رسمي في مدينة نيويورك الأمريكية في 13 من نوفمبر الماضي.