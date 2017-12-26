القاهرة - أ ش أ

أعلنت شعبة الارز اليوم الثلاثاء ان الانتاج من محصول الأرز يكفي حتى نهاية عام 2018.

وصرح رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات بأن مخزون مضارب قطاع الأعمال بلغ 75 ألف طن وذكر أن تعاقدات وزارة التموين مع 55 شركة بلغت 120 ألف طن على مدار ثلاثة أشهر.

وأوضح أن الجهات المعنية رصدت فقط إجمالي ما بداخل شركات الجملة فقط دون حساب التعاقدات مشيرا إلى أن الأرز يعتبر سلعة محلية الصنع والإنتاج ولا نحتاج إلى تخزين نظرا لتوافرها بكميات مناسبة لاحتياجات السوق المحلية.