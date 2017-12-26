القاهرة-اخبار مصر

بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإثيوبي وركنا جيبيو التعاون الثنائي بين البلدين ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع في العاصمة اديس ابابا عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية وان هناك حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المعد من جانب المكتب الاستشاري من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادىء.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية إن الوزير شكري أكد على أن مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي ووافقت عليه دون تحفظات اقتناعا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل أو التسييس بالإضافة إلى ثقة مصر في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري.

وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري لإعلان المبادىء الموقع في مارس 2015 كان واضحا في تأكيده على محورية استكمال الدراسات قبل بدء ملء السد وفقا للمادة الخامسة من الاتفاق بل أنه ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله.

وأوضح أبو زيد أن الوزير شكري شدد على حساسية أمن مصر المائي, ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط وان المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادىء لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوي.

وأردف الوزير شكري بأن مصر تحرص على استكمال الدراسات الفنية ويقترح وجود طرف ثالث له يكون محايدا وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في “البنك الدولي” نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة