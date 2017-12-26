القاهرة - أ ش أ

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء قرارا باستمرار فرض رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 125 جنيها للطن، لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وذكر ان القرار يستهدف وضع منظومة شاملة تستهدف في المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصري، وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية، وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة بمصر، والقضاء على السوق السوداء، والحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة.

وأضاف أن القرار أعفى من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها شركات انتاج الأسمدة الأزوتية، والتي تزيد على كميات الإنتاج الشهري، وما يتم انتاجه، وفقا للوائح والشروط التي وضعتها وزارة الزراعة في هذا الخصوص، والرسائل المصدرة إلى المشروعات الانتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.