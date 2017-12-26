الأسكندرية -أ ش أ

ينظم متحف الآثار بمكتبة الأسكندرية، بعد -غد الخميس-محاضرة بعنوان “الآثار المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر”، تلقيها أستاذ مساعد بقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأسكندرية الدكتورة ميري مجدي أنور.

تأتي المحاضرة بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد،بالإضافة إلى الإعلان عن مباركة بابا الفاتيكان لضم رحلة العائلة المقدسة إلى مصر ضمن برامج رحلات الحج المسيحي لعام 2018.

و ستتناول المحاضرة العائلة المقدسة وما يرتبط بها من آثار أثناء رحلتها في مصر، والأماكن التي تباركت بمجيء العائلة المقدسة في القطر المصري كله، وما خلفته لنا من آثار شاهدة على مجيئها متمثلة في آبار وأشجار ومغارات تقدست بيد السيد المسيح، هذا إلى جانب المذبح المقدس الأول في العالم الذي أسسه السيد المسيح بذاته في وسط أرض مصر.