القاهرة - أ ش أ

قدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء متوسط إنفاق الأسرة على وسائل الاتصالات بنحو 905 جنيهات شهريا بنسبة 2.5 % من إجمالي الإنفاق الكلي في عام 2015، وهي مرتبة متدنية مقارنة بنسب الإنفاق الأخرى حيث تمثل المرتبة العاشرة في ترتيب نسب الإنفاق.

وذكر الجهاز – في العدد رقم 95 من مجلته نصف السنوية (السكان- بحوث ودراسات)، الذي صدر اليوم الثلاثاء – أن متوسط ونسبة الإنفاق السنوي للأسر على الاتصالات يرتفع بارتفاع المستوى المعيشي للأسرة، حيث بلغ 473 جنيها في الشريحة الأولى (الأكثر فقرا) بنسبة 2.1 % من إجمالي الإنفاق، ويرتفع إلى 1384 جنيها في الشريحة الأعلى إنفاقا بنسبة بلغت 2.6 % من إجمالي الإنفاق.

وأوضحت دراسة (أنماط إنفاق الأسر المصرية على وسائل الاتصالات 2015)، التي شملها هذا العدد من المجلة انخفاضا طفيفا في نسب إجمالي الإنفاق السنوي للأسر على وسائل الاتصالات من 2.7 % من إجمالي الإنفاق عام 2012-2013 إلى 2.5% عام 2015.