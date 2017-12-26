القاهرة - أ ش أ

استقرت أسعار صرف الدولار، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بعد أن شهد ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وذكر مصرفيون ان ارتفاع أو انخفاض سعر العملة ناتج لقرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزي في 3 نوفمبر من العام الماضي، وتحرير سعر العملة يعني ترك تحديد سعر الصرف في السوق الرسمية وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخل مباشر من البنك المركزي.

وطبقا لآخر تحديث استقر سعر الدولار في بنك مصر ليسجل 17.70 جنيه للشراء، 17.80 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري استقر سعر الدولار ليسجل 17.69جنيه للشراء، 17.79 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة شهد سعر الدولار استقرارا ليسجل 17.75 جنيه للشراء، 17.85 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي استقر سعر الدولار ليسجل 17.78جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي وبنك البركة مصر استقر سعر الدولار ليسجل 17.79 جنيه للشراء، 17.89 جنيه للبيع.