صنعاء - أ ش أ

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن عشرة مواطنين مدنيين من أسرة واحدة استشهدوا إثر تجربة فاشلة لإطلاق صاروخ دفاع جوي أجرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء.