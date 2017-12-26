استشهاد 10 يمنيين بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي بصنعاء 2017/12/26 - 01:05 استشهاد 10 يمنيين بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي بصنعاء2017-12-26T01:05:22+00:00 عرب وعالم بدون تعليقات صنعاء - أ ش أ ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن عشرة مواطنين مدنيين من أسرة واحدة استشهدوا إثر تجربة فاشلة لإطلاق صاروخ دفاع جوي أجرتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء. الحوثيين, اليمن, صنعاء أقرأ أيضا: مقاتلات التحالف العربي تدمر صاروخا باليستيا الرئيس اليمني يجري تعديلات وزارية ويقيل 3 محافظين مقتل 12 عنصرا من مليشيا الحوثي بشرق تعز القوات اليمنية تسيطر على جبال استراتيجية لتصل صنعاء الجيش الوطني اليمني يسيطر على مواقع مختلفة بمنطقة “نهم” مجلس الأمن يدين إطلاق مليشيات الحوثي صاروخًا بالستيًا على الرياض
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