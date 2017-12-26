أبوجا - أ ش أ

أعلن الجنرال نيكولاس روجيرز قائد عملية القوات النيجيرية ضد جماعة (بوكو حرام) المتطرفة أن الجيش تمكن من صد هجوم مسلحين على ضواحي مدينة مايدوجوري في شمال شرق نيجيريا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء الإثنين عن الجنرال روجيرز أن الجيش النيجيري يرى أن إرهابيي (بوكو حرام) يقفون وراء هذا الهجوم.

يذكر أن القوات النيجيرية سيطرت على الوضع بعد أن شهدت ضواحي مدينة مايدوجوري إطلاق نار في وقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 20 ألف شخص قتلوا في دول حوض بحيرة تشاد الإفريقية منذ عام 2009، واضطر حوالي 2.6 مليون إلى النزوح.