شرم الشيخ - أ ش أ

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء اليوم بجولة مفاجئة بمنطقة السوق القديم بمدينة شرم الشيخ ، وشدد على عدم شغل الأرصفة أمام المحلات وتركها للمشاة.

ونبه المحافظ بضرورة قيام مجلس مدينة شرم الشيخ ، بالتعاون مع مجلس ادارة السوق ومجلس ادارة مسجد الصحابة ، باجراء الصيانة اليومية لمنطقة السوق من أرصفة وبردورات وإنارة وتجميل ، وكذا المنطقة الخضراء بساحة مسجد الصحابة.

وأشار الى أن منطقة السوق القديم أصبحت مزارا عالميا لجميع وفود المدينة وأدرجت ضمن برامج الزيارات الدولية ، ونوه بأن التطوير بالسوق القديم مستمر مع الحفاظ على طابعه المميز ، وأنه سيتم إعادة تخطيط وتطوير باقي المناطق به عن طريق خبراء دوليين لهم باع طويل في هذا المجال.

وناشد المحافظ أصحاب المحال والمطاعم ضرورة إتباع تعليمات الأمن الصناعي والإهتمام بالنظافة والتجميل ومعاملة الوافدين خير معاملة.