أخبار مصر- حمودة كامل

أكد محافظ الإسكندرية محمد سلطان إن مجلس إسكندرية للتراث الحضاري يعمل حاليا على دراسة مشروع لتطوير وتنمية والحفاظ على المباني التراثية بشارع النبي دانيال بتكلفة تقدر بما يقرب من 27 مليون جنيها.

وأوضح سلطان أن المشروع يعتبر من المشروعات الهامة الذي يهدف إلى إشعار المواطنين بقيمة الأماكن التراثية والحفاظ على المعالم الحضارية والتراثية التي تشكل الهوية السكندرية

وأشار الى أنه تم اختيار شارع النبي دانيال نظرا لأنه من أقدم الشوارع الحضارية بالمدينة ويبلغ طوله ما يقرب من 870 مترا ويصل بين طريق الحرية ومحطة مصر وقريب من ميدان الشهداء والجندى المجهول ويوجد به مسجد كبير والمعبد اليهودي والكنيسة المرقسية، فهو من الشوارع التي تضم خليطا دينيا متميزا، وله قيمة ثقافية نظرا لوجود محلات بيع الكتب به، كما أن 70% من المباني التي به من المباني التراثية ذات الطراز الكلاسيكي.

وناقش مجلس اسكندرية للتراث الحضاري مقترحات تطوير الشارع، حيث تم تقسيم مشروع تطوير الشارع الى 3 مراحل، يتم خلال كل مرحلة إزالة التعديات على الشارع والمخالفات وتوحيد شكل اللافتات وتحديد مسار مخصص للمشاة، ووضع وحدات إضاءة مناسبة مع المكان ووضع الاعلانات بصورة جمالية مناسبة واستخدام عناصر التشجير واقامة أماكن جلوس للمشاة ووضع لافتات إرشادية للشارع.