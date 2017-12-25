موسكوأ ش أ

أكد مركز حميميم الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أنه لازال يسجل حالات انتهاك وقف الأعمال العدائية في المناطق السورية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الإثنين عن متحدث باسم المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية ` خلال مؤتمر صحفي ` إن المركز خلال اليومين الأخيرين استمر في تسجيل بعض الحالات المنفصلة لانتهاك وقف إطلاق النار.

وأضاف المتحدث ” العمل لا يزال مستمرا لتوصيل المساعدات الإنسانية , وتم خلال اليومين الأخيرين تقديم مساعدات إنسانية لسكان بلدة أيوب في محافظة القنيطرة ومظلوم في محافظة دير الزور , كما تلقى السكان أكثر من أربعة أطنان من المواد الغذائية , فيما حصل 153 سوريا على المساعدة الطبية”.

وتابع ” إن الحكومة السورية تنظر في خطط إرسال القوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2018″.

وفيما يخص اللاجئين السوريين , قال المتحدث “إنه يجري العمل على تقييم مدى استعداد البلدات لعودة اللاجئين , ويجري تحديد حالة ونظام ترميم البنية الأساسية ذات الأهمية الاجتماعية مثل مرافق إمدادات المياه والكهرباء والمؤسسات الطبية والمدارس والمخابز”.

وأضاف أن 467 شخصا عادوا خلال يوم واحد إلى منازلهم في محافظات حلب ودير الزور وحمص.