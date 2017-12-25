أخبار مصر- حمودة كامل

وصل طلائع جاليات دول “جنوب السودان، السودان، إثيوبيا، الصومال، سوريا” بالإضافة إلى طلائع مصر لمدينة الأقصر للمشاركة في مبادرة “مصر تجمعنا” التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة برعاية المهندس خالد عبد العزيز، بالتعاون مع جمعية الشباب للتنمية والبيئة، خلال الفترة من (24-29) ديسمبر الجاري، بمحافظتي الأقصر وأسوان.

أكدت عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة أن فعاليات المبادرة ستتضمن تنفيذ ورش فنية وبيئية ومعارض فنية لرفع وعي الطلائع بالمميزات الثقافية والحضارية لدول القارة السمراء والتحديات التي تواجه مجتمعاتهم، بالإضافة إلي تنظيم أنشطة ترفيهية وترويحية من خلال زيارات المعالم السياحية بمحافظتي الأقصر وأسوان وهي “معبد الكرنك، معبد الأقصر، معبد كوم امبو، السد العالي، معبد فيله، جزيرة النباتات”.