أخبار مصر - سماء المنياوى

استحدث المجلس القومي للمرأة للمرة الأولى لجنة “أسر الشهداء”، بقرار من رئيسة المجلس الدكتورة مايا مرسي بهدف دمج زوجات وأمهات وبنات الشهداء في جميع أنشطة المجلس والتعرف على مشاكلهن ومحاولة إيجاد حلول لها من خلال توصيل أصواتهن إلى المسئولين وصناع القرار.

وعقدت اللجنة أولى اجتماعاتها ، اليوم الاثنين ، بحضور عضوات اللجنة من ممثلات لزوجات وأمهات وبنات شهداء الجيش والشرطة ، وأكدت رئيسة المجلس الدكتورة مايا مرسي – خلال الاجتماع – أن اللجنة ستعمل على الوصول إلى زوجات وأمهات وبنات الشهداء بجميع محافظات الجمهورية من خلال إعداد قاعدة بيانات بالتنسيق مع مقررات فروع المجلس بالمحافظات.

وتضمن اجتماع اللجنة مناقشة أوضاع أسر الشهداء والمشاكل التي تواجههن ، من بينها في مجال التعليم، حيث تم عرض معاناة زوجات الشهداء في نقل الأبناء إلى مدارس مختلفة ، وعدم تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية في بعض المدارس، مما يشكل عبئا ماديا على الأسر، وكذلك مقترحات أخرى حول المساواة في المعاش بين شهداء الجيش والشرطة ، والاهتمام بتقديم الدعم النفسي لأسر الشهداء.