القاهرة - أ ش أ

قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه افتقد التوفيق، خلال تعادله مع فريق وادي دجلة (1-1) مساء اليوم الاثنين باستاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز.

وأضاف البدري -خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء- أن فريقه لم يتعامل بالشكل المثالي، مع الفرص التي سنحت له، مشيرا إلى التسرع في إنهاء بعض الهجمات، ما أدى لضياع الفوز، بجانب سوء الحظ الذي صادف الفريق، لا سيما في هدف وادي دجلة، الذي جاء من تسديدة مباغتة وصعبة.

وأشار إلى أن الظهير الأيمن محمد هاني، قدم مباراة جيدة في مركز قلب الدفاع خلال هذا اللقاء، موضحا أن تغيير صالح جمعة بدلا من حسام عاشور لاعب الوسط، جاء لأسباب فنية من أجل تنشيط الجانب الهجومي.

وأكد البدري أن مشوار الدوري ما زال طويلا.. مطالبا لاعبيه بغلق صفحة لقاء وادي دجلة، لأن الفريق غاب عنه التوفيق، وهو السبب الرئيسي لضياع الفوز.