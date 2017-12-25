أخبار مصر - سماء المنياوي

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان مساء الاحد، اجتماعه الأول مع الدكتور هشام كامل وكيل وزارة الصحة بالجيزة ، لمتابعة خطة تنفيذ المشروعات الطبية بالمحافظة.

واستعرض “كامل” المشروعات الطبية القائمة من إنشاءات وتطوير ورفع كفاءة لعدد من المستشفيات والوحدات بالمحافظة، مشددا على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات بالمواعيد المحددة على ان يتوافر بها كافة معايير الجودة ، حرصا على تقديم خدمة طبية جيدة للمريض.

وأشار كامل إلى أنه مع بدأ توليه مهام وظيفته امس السبت قام بالمرور على عدد من المستشفيات منها ام المصريين ، واطفيح للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجه وزير الصحة والسكان وكيل الوزارة بتوفير كافة الرعاية الصحية لأهالي مركز اطفيح ، مشيرا إلى إمداد مستشفى اطفيح المركزي والوحدات الصحية التابعة بكافة الاحتياجات الطبية من أطباء ، وتمريض ، وأدوية ومستلزمات طبية.