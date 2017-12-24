الإسكندرية - أ ش أ

أنهى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات ضم أحمد “كابوريا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني ماكيدا باللاعب والموافقة على ضمه.

كما وجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد خالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة نادي الزمالك.. مشيرا إلى أن رئيس الزمالك مرتضى منصور أكد على دعم ناديه لنادي الاتحاد (زعيم الثغر) باعتباره الممثل الرسمي لجماهير الإسكندرية.