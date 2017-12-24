صنعاء -أ ش أ

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي, اليوم الأحد, مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء تعديلات وزارية في الداخلية, والنفط, والنقل, والزراعة, وشؤون مجلسي النواب والشورى, إلى جانب إقالة ثلاثة محافظين.

ووفق المرسوم الرئاسي فقد تم تعيين أحمد بن أحمد الميسري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية, خلفا للواء حسين عرب الذي صدر قرار بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن وترقيته إلى رتبة فريق, كما تم تعيين عثمان حسين مجلي وزيرا للزراعة, وتعيين النائب البرلماني محمد مقبل الحميري في منصب وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.

ونص المرسوم الرئاسي – حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم – على تعيين صالح الجبواني وزيرا للنقل, والمهندس أوس العود وزيرا للنفط والمعادن.

وأقال الرئيس اليمني, بموجب المرسوم, محافظي تعز ولحج والضالع, وأسند محافظة تعز إلى المحافظ الجديد أمين أحمد محمود, واللواء علي مقبل صالح محافظا للضالع, والعميد أحمد عبدالله التركي محافظا للحج.