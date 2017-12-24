القاهرة -أ ش أ

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تحمل الوزارة تكاليف رفع كفاءة 270 منزلا بقرية الروضة – مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء , من الموارد الذاتية للوزارة ; من باب البر ومساهمة في رفع كفاءة وإعادة تأهيل منازل القرية.

كما قرر وزير الأوقاف , اليوم الأحد , تخصيص نحو 20 مليون جنيه لرفع كفاءة المساجد بمحافظة شمال سيناء , منها نحو 10 ملايين لرفع كفاءة مساجد مدينة بئر العبد , مشيرا إلى اهتمام الوزارة بإعادة إعمار كل المساجد.