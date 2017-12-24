القاهرة - أ ش أ

تواصل الفنانة روجينا حاليا تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد (الكهف) لافتة إلى أنه يتبقى لها ثلاثة أيام وتنتهي من تصوير مشاهد دورها بالكامل في العمل المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال موسم إجازة منتصف العام المقبل.

ولفتت روجينا إلي أنها انتهت من تصوير نحو 20 في المائة من مشاهدها في فيلم (حرب كرموز) المقرر طرحه بدور العرض في موسم الصيف المقبل, كما انتهت من تصوير 20 في المائة أيضا من مشاهدها في فيلم (سري للغاية), واصفة الأعمال السينمائية الثلاثة بأنها محطات مهمة في مشوارها الفني.

وأوضحت روجينا أن فيلم (حرب كرموز) تدور أحداثه خلال فترة الأربعينيات “ما قبل ثورة 1952” حول ضابط شرطة يسكن في حي (كرموز) بالإسكندرية في حين يرصد فيلم (سري للغاية) أحداث ثورة 25 يناير حتى اندلاع ثورة 30 يونيو أما فيلم (أهل الكهف) فيتناول الحارة الشعبية في مصر.

وأضافت أنها تجسد في الأفلام الثلاثة 3 أدوار مهمة لم يسبق أن قدمتها من قبل لأنماط وعصور مختلفة, مؤكدة حرصها على التنوع وعدم حصر نفسها في نوعية محددة من الأدوار, لافتة إلى أن جودة السيناريو وتأثير دورها في العمل يحسمان أمر مشاركاتها الفنية.

فيلم “حرب كرموز” بطولة أمير كرارة, روجينا, غادة عبدالرازق, مصطفى خاطر, بيومي فؤاد, محمد علي رزق, محمود حجازي, محمد عز, ومايان السيد, وإيمان العاصي, وفتحي عبدالوهاب, قصة محمد السبكي, وسيناريو وإخراج بيتر ميمي.

أما فيلم (سري للغاية) فهو لا ينتمي لأعمال البطولة المطلقة; وإنما يضم عددا كبيرا من فناني مصر, ويظهرون ضمن الأحداث ضيوف شرف, ويشارك في بطولته أحمد السقا, وأحمد رزق, ونبيل الحلفاوي, ومحمد رمضان, ومحمود حميدة, وخالد الصاوي, وروجينا, ومن تأليف وحيد حامد, إخراج محمد سامي.