القاهرة - أ ش أ

اطلع وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي, خلال اجتماعه الأول مع وكيل وزارة الصحة بالجيزة الدكتور هشام كامل , مساء اليوم الأحد , على خطة تنفيذ المشروعات الطبية بالمحافظة.

واستعرض وكيل وزارة الصحة بالجيزة , خلال الاجتماع , المشروعات الطبية القائمة من إنشاءات وتطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات والوحدات بالمحافظة.

وأشار إلى أنه مع بدء توليه مهام وظيفته أمس , قام بالمرور على عدد من المستشفيات , منها أم المصريين وأطفيح للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين , مؤكدا حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمحافظة.

وشدد وزير الصحة على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات بالمواعيد المحددة على أن يتوافر بها كافة معايير الجودة; حرصا على تقديم خدمة طبية جيدة للمريض. ووجه الوزير وكيل الوزارة بتوفير كافة الرعاية الصحية لأهالي مركز أطفيح , مشيرا إلى إمداد مستشفى أطفيح المركزى والوحدات الصحية التابعة بكافة الاحتياجات الطبية من أطباء وتمريض وأدوية ومستلزمات طبية.