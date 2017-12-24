اخبار مصر - سماء المنياوى

شهد حلمى النمنم وزير الثقافة و اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح مساء اليوم الأحد حفل الزفاف الجماعى السنوي لهذا العام لعدد 34عريسا وعروسة من ابناء المحافظة فى 24 كتقليد سنوى تحرص عليه المحافظة كل عام للتيسير على الشباب ومساعدتهم فى تكاليف الزواج تخفيفا عليهم ودلك بحضور عمد ومشايخ وأعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح .

واكد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح إنه تم مراعاة كافة الضوابط والشروط في اختيار المشاركين في هذا العرس الكبير، الذين تم اختيارهم بكل شفافية ضمانا لمشاركة المستحقين والأولى بالرعاية من أبناء مطروح، وإعطاء الأولوية للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف محافظ مطروح أن المحافظة تتحمل كافة نفقات تنظيم الحفل بالإضافة إلى تقديم عدد من الهدايا العينية للعرسان مقدمة من عدد من الشركات ورجال الأعمال التي تشمل أجهزة كهربائية وأدوات منزلية وسجاد وغيرها مشاركة من المحافظة، وسط حضور قيادات شعبية وتنفيذية وأمنية بالمحافظة.

يتضمن الحفل عددا من الفقرات الغنائية والفنية بمشاركة عدد من الفنانين مثل الفنان أحمد شيبه لإضفاء مناخ من السعادة والبهجة .