القاهرة - أ ش أ

أعلن النائب محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف “دعم مصر”, صاحب الأغلبية في مجلس النواب, عن استهداف الدولة توفير 5 ملايين فرصة عمل في غضون السنوات الأربع المقبلة, من خلال المشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة بالإضافة الى مبادرة “شغلك في قريتك” التي أطلقها الإئتلاف الأسبوع الماضي, فضلا عن سلسلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يشرف الائتلاف على تنفيذها في مختلف القرى والمراكز والمحافظات.

واوضح السويدي, في كلمة خلال احتفالية ائتلاف “دعم مصر” تحت عنوان “انطلاقة جديدة” بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة, إن مصر شهدت خطوات غير مسبوقة في الإصلاح الاقتصادي وطفرة في المشروعات المنتجة التي تنفذها الدولة خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتنموية, وهو ما يغني الدولة عن أية مساعدات خارجية تهدف للتأثير على قرارها.

وشدد السويدي على أنه لم تعد هناك “قرارات صعبة” يتحملها المواطن أو الدولة, مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تحسنا غير مسبوق في كافة المجالات وأبرزها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز العام المقبل, وعودة السياحة بالإضافة الى المشروعات الجديدة مثل الاستزراع السمكي.