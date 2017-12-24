بكين - وكالات

اختبرت الصين، الأحد، بنجاح أكبر طائرة برمائية في العالم أطلقت عليها اسم التنين المائي، بحسب وسائل إعلام صينية.

الطائرة البرمائية، وهي من طراز “أيه جي 600″ والملقبة بـ”كونلونغ” (التنين المائي)، حلقت في السماء انطلاقا من مطار جينوان للطيران المدني في مدينة تشوهاي، بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.

وقالت الشركة الصينية لصناعة الطيران إن طول جسم الطائرة (أيه جي 600) يصل إلى 39.6 متر فيما يصل باع جناحيها إلى 38.8 متر.

ويعتقد بأن هذه الطائرة هي أكبر طائرة برمائية يجري تطوريها في العالم.

واستغرق صنع الطائرة نحو 8 سنوات، وهي تضاهي حجم الطائرة بوينغ 737 تقريبا.

وسيتم الاعتماد على الطائرة في عمليات الإنقاذ البحري ومكافحة حرائق الغابات.